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Аршавин: второе место «Краснодара» стало бы оплеухой «Локомотиву» за увольнение Сёмина

Аршавин: второе место «Краснодара» стало бы оплеухой «Локомотиву» за увольнение Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о расставании «Локомотива» с главным тренером Юрием Сёминым перед возобновлением нынешнего сезона. Новым наставником «железнодорожников» стал Марко Николич.

«Локомотив» выстрелил себе в ногу, уволив Сёмина? И в руку, и вообще. Вообще, если по справедливости, «Краснодар» должен занять второе место. Но все мы взрослые люди и понимаем, что не всегда всё происходит по справедливости. Но это было бы хорошей такой оплеухой руководителям «Локомотива» за увольнение Сёмина. Я уж не знаю, кто там принял такое решение, но так нельзя поступать ни в жизни, ни в футболе. В футбольном мире разное отношение к Юрию Палычу, но большинство, думаю, после такого будут болеть за «Краснодар», — приводит слова Аршавина «Фонтанка».

«Локомотив», набрав 51 очко в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ниже располагаются «Краснодар» (48), сыгравший на один матч меньше, и ЦСКА (47).

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