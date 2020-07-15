Кашшаи: неприемлемо, что представители клубов ставят под сомнение честность судей

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал итоги проверки арбитра Сергея Лапочкина.
«В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях Российской Премьер-Лиги. Конечно, как и все люди (в том числе и футболисты), они допускают ошибки в своей работе. Но, на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств. Российский футбольный союз проводит судейскую реформу, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения справедливости и прозрачности судейства.
Сегодня подтвердилось, что все слухи о Лапочкине оказались необоснованными. Департамент судейства РФС полностью поддерживает действующую команду рефери РПЛ. Мы уверены, что эти судьи хорошо отработают во время заключительных матчей в Тинькофф РПЛ и Олимп-Кубке России», — заявил Кашшаи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине.
- 15 июля 2020
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