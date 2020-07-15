Эль-Кабир пропустит игру с «Арсеналом» из-за травмы

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» сообщила, что матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги по причине повреждений будут вынуждены пропустить вратарь Олег Баклов и полузащитник Отман Эль-Кабир.
«Сегодня нашей команде не смогут помочь травмированный Олег Баклов, а также Отман Эль-Кабир, получивший повреждение в прошлом туре», — сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.
В текущем сезоне РПЛ Эль-Кабир провёл 21 матч, забил шесть голов и сделал два ассиста.
После 28 туров российского чемпионата «Урал» занимает восьмое место с 35 заработанными очками. «Арсенал» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы. На счету туляков 34 балла.
Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 15 июля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
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