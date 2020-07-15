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«Зенит» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

«Зенит» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 20:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 июля, состоится матч «Зенит» — «Оренбург». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».

«Зенит», набрав 66 очков в 28 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. «Оренбург» (24) располагается на последней, 16-й строчке.

«Зенит» — «Оренбург»: прогноз и ставка на матч чемпионата России 15 июля
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