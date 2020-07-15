«Зенит» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 15 июля, состоится матч «Зенит» — «Оренбург». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».



«Зенит», набрав 66 очков в 28 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. «Оренбург» (24) располагается на последней, 16-й строчке.

«Зенит» — «Оренбург»: прогноз и ставка на матч чемпионата России 15 июля