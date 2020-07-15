Стали известны сроки трансферного окна в АПЛ

На официальном сайте английской Премьер-лиги появились даты открытия и закрытия летнего трансферного окна.



Окно будет открыто на протяжении 10 недель – с 27 июля по 5 октября.



Также было принято решение ввести дополнительное трансферное окно с 5 октября до 11 октября для сделок и арендных соглашений внутри страны. Однако в этот период клубы Премьер-лиги не могут взаимодействовать между собой, лишь с представителями более низких дивизионов.

Сообщается, что трансферное окно подлежит утверждению ФИФА.

Напомним, что за семь туров до окончания чемпионата досрочную победу по итогам сезона-2019/2020 одержал «Ливерпуль», не побеждавший в английской Премьер-лиге до этого 30 лет.

Весной чемпионат был вынужден встать на паузу в связи с пандемией коронавируса.