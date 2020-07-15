Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артета: «Арсенал» способен заинтересовать игроков топового уровня

Артета: «Арсенал» способен заинтересовать игроков топового уровня
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу того, является ли игра за «ганнерз» привлекательной для топ-игроков.

Напомним, после 35 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

«Арсенал» способен заинтересовать игроков топового уровня, потому что у клуба невероятная история и невероятная структура. «Арсенал» расположен в прекрасном городе и играет в футбол, который привлекает футболистов.

Я говорю об этом, потому что я нахожусь на данный момент ближе к рынку. Когда я общаюсь с людьми, то понимаю, что многие хотят выступать за «Арсенал», — приводит слова тренера Goal.

Отметим, что в следующем туре лондонцы сыграют с «Ливерпулем».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020