Артета: «Арсенал» способен заинтересовать игроков топового уровня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу того, является ли игра за «ганнерз» привлекательной для топ-игроков.



Напомним, после 35 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на девятой строчке турнирной таблицы.



«Арсенал» способен заинтересовать игроков топового уровня, потому что у клуба невероятная история и невероятная структура. «Арсенал» расположен в прекрасном городе и играет в футбол, который привлекает футболистов.



Я говорю об этом, потому что я нахожусь на данный момент ближе к рынку. Когда я общаюсь с людьми, то понимаю, что многие хотят выступать за «Арсенал», — приводит слова тренера Goal.



Отметим, что в следующем туре лондонцы сыграют с «Ливерпулем».