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Инфантино: есть много причин, по которым чемпионат мира в России стал лучшим в истории

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Инфантино: есть много причин, по которым чемпионат мира в России стал лучшим в истории
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему он считает чемпионат мира в России лучшим в истории.

«Есть много причин, по которым чемпионат мира FIFA 2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98%. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но помимо этого именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира–2018 таким особенным событием.

Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью её культуры. Вдобавок ко всему мы должны упомянуть успех системы видеопомощи арбитрам, которая сделала чемпионат мира более справедливым и прозрачным соревнованием.

Мы можем сказать только большое спасибо России, её президенту Владимиру Путину, чьи личные обязательства в течение всей организации были неоценимыми, а также всем участникам, включая волонтёров, которые сделали этот чемпионат мира лучшим в истории», — приводит РФС слова Инфантино.

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