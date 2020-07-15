Инфантино: есть много причин, по которым чемпионат мира в России стал лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему он считает чемпионат мира в России лучшим в истории.
«Есть много причин, по которым чемпионат мира FIFA 2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98%. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но помимо этого именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира–2018 таким особенным событием.
Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью её культуры. Вдобавок ко всему мы должны упомянуть успех системы видеопомощи арбитрам, которая сделала чемпионат мира более справедливым и прозрачным соревнованием.
Мы можем сказать только большое спасибо России, её президенту Владимиру Путину, чьи личные обязательства в течение всей организации были неоценимыми, а также всем участникам, включая волонтёров, которые сделали этот чемпионат мира лучшим в истории», — приводит РФС слова Инфантино.
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