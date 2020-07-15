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Хусаинов: в стрёмных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»

Хусаинов: в стрёмных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».

«Кто даёт задания судьям? Как правило, всё идёт от конкурентов, которым нужно помочь решить задачу. Часто имеет значение еврокубковый момент. Попасть в Европу – серьёзная финансовая составляющая. Как говорят французы: «Шерше ля фам». Ищите женщину. Ищите того, кому это выгодно.

Как мы видим сейчас, в стрёмных, половинчатых ситуациях судьи с большой радостью принимают решения не в пользу «Спартака». И одинаковые моменты трактуют по-разному. Если в ворота «Спартака» назначают пенальти, то в ворота соперника – нет», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Полное интервью с Сергеем Хусаиновым читайте на «Чемпионате».

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