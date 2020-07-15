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Хусаинов: Кашшаи — свадебный генерал! Ничего не решает и не владеет ситуацией

Хусаинов: Кашшаи — свадебный генерал! Ничего не решает и не владеет ситуацией
Футбол / РПЛ 0

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о главе департамента судейства Российского футбольного союза Викторе Кашшаи.

«У меня большие претензии к Кашшаи? Так он же свадебный генерал! Ничего не решает и не владеет ситуацией. Назначен только по велению и желанию президента РФС Дюкова.

Кашшаи осведомлён о главном – чьё мнение должно учитываться при конструкции судейского корпуса. Очень удобная фигура. И его высказывания после матча в Туле говорят об одном: он уже несвободен в своих действиях. За него решают другие. Он лишь выполняет указания людей у власти», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Полное интервью с Сергеем Хусаиновым читайте на «Чемпионате».

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