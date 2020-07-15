В «Уфе» обнаружены новые заражения коронавирусом

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что в клубе было зафиксировано два новых заболевания коронавирусом.



Ранее Российская Премьер-Лига сообщала, что у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус. В минувшем туре «Уфа» играла с московским «Локомотивом» (1:1).



«У нас ещё два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», — приводит слова Мурзагулова „Спорт-экспресс“.

После 28 туров «Уфа» занимает шестое место в чемпионате. В грядущем туре команда Евсеева должна встретиться с московским «Динамо».