В «Уфе» обнаружены новые заражения коронавирусом
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что в клубе было зафиксировано два новых заболевания коронавирусом.
Ранее Российская Премьер-Лига сообщала, что у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус. В минувшем туре «Уфа» играла с московским «Локомотивом» (1:1).
«У нас ещё два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», — приводит слова Мурзагулова „Спорт-экспресс“.
После 28 туров «Уфа» занимает шестое место в чемпионате. В грядущем туре команда Евсеева должна встретиться с московским «Динамо».
- 15 июля 2020
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