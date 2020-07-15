Хусаинов: невозможно, чтобы Лапочкин впрямую шёл на какие-то ставки

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о ситуации судьи Сергея Лапочкина, которого ранее заподозрили в ставках на тотализаторе.
«Невозможно, чтобы Серёга Лапочкин впрямую шёл на какие-то ставки. Не могу этого даже допустить. Чтобы он под своими именем и фамилией такое делал — это совсем уж характера не должно быть.
Другой момент – быть посредником. К судье обращается человек, связанный со ставками. С просьбой: «В такой-то игре вот этого игрочка надо отцепить. Он потом будем пропускать следующую игру. Получишь 100 долларов». Понятно, что это условная цифра. Цены сейчас поднялись. Или на такой-то минуте вынести предупреждение. Или своими несправедливыми действиями спровоцировать гнев со стороны игрока или тренера. Пример – удаление Тедеско. Вот в этом судья может помочь. В том, что непосредственно от него зависит. И в таком случае нельзя сказать, что арбитр участвовал в тотализаторе. Но был посредником», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Полное интервью с Сергеем Хусаиновым читайте на «Чемпионате».
- 15 июля 2020
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