Быстров отреагировал на рассказ актрисы фильмов для взрослых о встрече с ним и Аршавиным
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о заявлении актрисы фильмов для взрослых Любови Бушуевой, известной также как Лола Тейлор.
Ранее Бушуева рассказала, что встретилась с Быстровым и его экс-партнёром по «Зениту» Андреем Аршавиным на отдыхе в Геленджике. Компания продолжила общение в номере отеля, однако, по словам девушки, она решила покинуть спортсменов, поскольку те отказались от селфи.
«Если слушать каждую новость, которую кто-то там ляпнет… Мне нечего комментировать! Эта история высосана из пальца! Нет смысла говорить. Актриса решила похайпить? Есть ещё много таких, кто это делает. У меня никаких подробностей нет, я без понятия, откуда это всё», — цитирует Быстрова Sport24.
Актриса фильмов для взрослых рассказала о встрече с Аршавиным и Быстровым
- 15 июля 2020
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