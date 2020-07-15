«Крылья Советов» — «Краснодар»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 15 июля, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.



"Крылья Советов": Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Антон, Глушенков, Радонич.



Запасные: Рыжиков, Гацкан, Якубка, Киселёв, Попович, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов.



"Краснодар": Сафонов, Газинский, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Олссон, Кайо, Вандерсон, Берг.



Запасные: Адамов, Мартынович, Фьолусон, Жигулёв, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Крылья Советов», набрав 27 очков в 28 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (48) располагается на третьей строчке, имея матч в запасе.