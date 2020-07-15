«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 29-го тура чемпионата России

«Спартак» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.
Состав «Ахмата»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Визеу.
- 15 июля 2020
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