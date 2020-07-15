Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 29-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 29-го тура чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.

Состав «Ахмата»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Визеу.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020