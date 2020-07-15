Эрик Бикфалви забил гол «Арсеналу» ударом через себя

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви забил гол в ворота тульского «Арсенала». Счёт — 1:1, перерыв.

На 38-й минуте Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную — Бикфалви сложился и нанёс точный удар в падении через себя.

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Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогают ему ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Урал», набрав 35 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (34) располагается на 10-й строчке.