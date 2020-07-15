Уткин: именно сейчас Бердыев мог бы быть очень лакомым куском для «Спартака»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о возможном назначении бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака».
«Давайте разберём кейс Бердыева. Это человек с определёнными футбольными ценностями. Почему ранее затормозился его приход в «Спартак»? Во многом потому, что за Бердыевым тянулся очень серьёзный багаж – гораздо более серьёзный, чем багаж Аленичева. У него был укомплектованный штаб помощников, у него были люди, которые обслуживали его трансферные интересы, и, кстати говоря, делали это очень неплохо. Потому что Бердыев без игроков, которые ему подходят, – это какая-то очень небольшая часть Бердыева. И вот сейчас он фактически распустил свою тренерскую бригаду – некоторые ушли из профессии, некоторые ушли в другие составляющие. Но при этом у Бердыева есть целое поколение футболистов, которые с ним работали и которые могли бы составить его новый штаб. И, вообще говоря, идеи обновляются за время простоя.
Мне кажется, что именно сейчас Бердыев мог бы быть очень и очень лакомым куском, в том числе и для «Спартака». Поскольку это тренер с ценностями и идеологией. Бердыев – это вовсе не выстраиватель какой-то абсолютно непроходимой обороны в первую очередь. Это человек, который играет по средствам. А Газизов – это менеджер, который живёт по средствам. Честно говоря, я думаю, что они в каком-то смысле буквально созданы друг для друга. Так что мне представляется, что на уровне кейса это очень даже интересный момент. Во всяком случае более интересного тренера, говорящего по-русски, для «Спартака» я сейчас абсолютно не вижу. Хотя лучшим вариантом, конечно, является всё равно иностранец. И желательно с Пиренейского полуострова. Там сейчас передовые идеи», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 15 июля 2020
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