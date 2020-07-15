«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 15 июля, состоится матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном, ассистировать ему будут судьи на линиях Ричард Уэст и Эдриан Холмс. Резервный судья — Роберт Джонс.

Встреча команд в первом круге состоялась 25 августа 2019 года и завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

«Манчестер Сити» в 35 турах набрал 72 очка. Клуб из Манчестера занимает второе место в турнирной таблице. «Борнмут» находится на 18-й строчке, набрав 31 очко. От спасительной 17-й строчки «вишен» отделяют три очка.