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Энрике Сетьен: вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Энрике Сетьен: вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о своём будущем в каталонском клубе.

«Конечно, я вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Однако реальность такова, что иногда не получается достигнуть цели. Или ты достигаешь её, но за всем этим стоит работа, которая должна быть оценена по достоинству.

Да, я беру на себя долю ответственности, но не всю её. Когда ищут виноватого, всегда смотрят на главного тренера. У меня нет ощущения, что чувствую, что всё плохо, потому что мы сыграли три игры вничью. Отдаю должное «Реалу», который выиграл все свои игры после возобновления сезона, это непросто», — цитирует Сетьена Sport.es.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого одна встреча в запасе, составляет 4 очка.

Энрике Сетьен: «Барселона» делает всё возможное, но «Реал» выигрывает все матчи
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