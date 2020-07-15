Энрике Сетьен: вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о своём будущем в каталонском клубе.
«Конечно, я вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Однако реальность такова, что иногда не получается достигнуть цели. Или ты достигаешь её, но за всем этим стоит работа, которая должна быть оценена по достоинству.
Да, я беру на себя долю ответственности, но не всю её. Когда ищут виноватого, всегда смотрят на главного тренера. У меня нет ощущения, что чувствую, что всё плохо, потому что мы сыграли три игры вничью. Отдаю должное «Реалу», который выиграл все свои игры после возобновления сезона, это непросто», — цитирует Сетьена Sport.es.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого одна встреча в запасе, составляет 4 очка.
- 15 июля 2020
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