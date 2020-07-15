«Арсенал» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

Сегодня, 15 июля, состоится матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни, ассистировать ему будут судьи на линиях Дэниел Кук и Саймон Лонг. Резервный судья — Грэм Скотт.

Встреча команд в первом круге состоялась 24 августа 2019 года и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:1.

«Ливерпуль» уже обеспечил себе чемпионский титул в АПЛ. «Красные» занимают первое место, набрав 93 очка. «Арсенал» находится на девятом месте с 50 очками. От шестой строчки, которая может дать путёвку в Лигу Европы, лондонцев отделяют пять очков.