Президент ФНЛ: выбор 22-й команды-участницы находится в компетенции РФС

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что в сезоне-2020/2021 в лиге выступят 22 клуба. При этом 22-я команда—участница турнира пока не определена.

«Проекты календарного плана разосланы клубам. Более подробно эта тема будет обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола РФС. Возможно, после него уже будет официальная информация.

Сейчас календарный план составлен на 22 команды, 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собрании Олимп-ФНЛ, а днём позже утверждён исполнительным комитетом РФС.

Есть 16 команд, которые должны играть в ФНЛ, исключение составляют «Ротор» и, возможно, «Химки», где сейчас не всё понятно, идёт обсуждение этой темы. Одна или две команды должны покинуть высший дивизион, что все прекрасно знают. Вместе с ними получается 16 команд, нужно прибавить ещё пятерых победителей дивизионов ПФЛ, которые завоевали это право и получили лицензии, – они будут играть в ФНЛ.

Для ритмичного календаря должно быть чётное число участников, сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба», – цитирует Ефремова ТАСС.