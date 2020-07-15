Парфёнов: «Урал» не пришёл в себя, пропустив второй мяч. Нельзя разваливаться после гола

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом» (1:3).

«Два стандарта, потеряли концентрацию. До второго мяча контролировали игру, создавали моменты, но не забили. Потом получили второй мяч, в себя так и не пришли после него. Начали спешить, торопиться. Не было хладнокровия и терпения в этих атаках. Был контроль, хорошее направление, гол. Просили ребят не останавливаться, хотели добавить свежести теми, кто вышел на замену. Но нельзя разваливаться после гола», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» переиграл «Урал». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.