Парфёнов: «Урал» не пришёл в себя, пропустив второй мяч. Нельзя разваливаться после гола

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом» (1:3).
«Два стандарта, потеряли концентрацию. До второго мяча контролировали игру, создавали моменты, но не забили. Потом получили второй мяч, в себя так и не пришли после него. Начали спешить, торопиться. Не было хладнокровия и терпения в этих атаках. Был контроль, хорошее направление, гол. Просили ребят не останавливаться, хотели добавить свежести теми, кто вышел на замену. Но нельзя разваливаться после гола», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» переиграл «Урал». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
- 15 июля 2020
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