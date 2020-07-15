Хески: в Словакии мне «ухали» 30 тыс. человек. Никто в команде не спросил, в порядке ли я

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Эмиль Хески рассказал о проявлениях расизма со стороны болельщиков сборной Словакии во время матча в 2002 году.

«Когда на стадионе 30 тыс. человек имитируют обезьянье уханье в вашу сторону, это тяжело. Старался вести себя профессионально.

Партнёры по команде ничего не сказали в раздевалке после матча. Возможно, им было некомфортно спрашивать, как я себя чувствую. Ни один не спросил, в порядке ли я. Они никогда не говорили со мной на эту тему.

Сейчас не принято говорить на тему расизма. Но ситуация становится хуже, когда о ней не говоришь, в этом и проблема", — приводит слова Хески Bleacher Report Football.

Матч отборочного турнира Евро-2004 между Словакией и Англией прошёл 14 октября 2002 года. Англия выиграла со счётом 2:1. Футбольная ассоциация Словакии после встречи извинилась перед Хески и Эшли Коулом за поведение местных болельщиков.