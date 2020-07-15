Агент Сафонов: Бердыев наладил бы всю систему в «Спартаке», дисциплину бы навёл

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» экс-наставника «Рубина» Курбана Бердыева. Ранее появились слухи, согласно которым с Бердыевым встречался новый гендиректор москвичей Шамиль Газизов.

«До игры «Спартак» — «Зенит» в Кубке России никаких официальных подтверждений ждать не приходится. Очевидно процентов на 70%, что победитель матча завоюет в итоге трофей. Это шанс для «Спартака» спасти сезон, а для Тедеско – сохранить работу. Что касается Бердыева, то он может оказаться в любой команде из числа серьёзных, где состоится отставка. Это «Сочи», «Локомотив» и, конечно, «Спартак».

«Спартак» пробил дно при Цорне, а Бердыев сильный тренер, способный всё исправить. В «Спартаке» он бы не вылезал с базы. Там есть всё, что он ценит – развернутая клубная система – дубль, «Спартак-2», академия. Он же ещё в «Рубине» мечтал о такой пирамиде. Думается, Бердыев наладил бы всю систему в «Спартаке». Дисциплину бы навёл», — цитирует Сафонова телекомпания «Новый век».