Агент Сафонов: Бердыев наладил бы всю систему в «Спартаке», дисциплину бы навёл

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» экс-наставника «Рубина» Курбана Бердыева. Ранее появились слухи, согласно которым с Бердыевым встречался новый гендиректор москвичей Шамиль Газизов.
«До игры «Спартак» — «Зенит» в Кубке России никаких официальных подтверждений ждать не приходится. Очевидно процентов на 70%, что победитель матча завоюет в итоге трофей. Это шанс для «Спартака» спасти сезон, а для Тедеско – сохранить работу. Что касается Бердыева, то он может оказаться в любой команде из числа серьёзных, где состоится отставка. Это «Сочи», «Локомотив» и, конечно, «Спартак».
«Спартак» пробил дно при Цорне, а Бердыев сильный тренер, способный всё исправить. В «Спартаке» он бы не вылезал с базы. Там есть всё, что он ценит – развернутая клубная система – дубль, «Спартак-2», академия. Он же ещё в «Рубине» мечтал о такой пирамиде. Думается, Бердыев наладил бы всю систему в «Спартаке». Дисциплину бы навёл», — цитирует Сафонова телекомпания «Новый век».
- 15 июля 2020
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:47
-
18:39
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:01
-
17:56
-
17:43
-
17:40
-
17:30
-
17:14
-
17:13
-
17:10
-
16:55
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:34
-
15:28
-
15:16
-
15:10
-
14:56
-
14:51