Судья восторженно поднял кулак, когда помощники сообщили ему об отмене гола «Спартака»

В кадр телетрансляции попала реакция бокового арбитра Владислава Назарова на информацию об отмене гола «Спартака» в ворота «Ахмата».

Судья поднял кулак, когда помощники рефери после видеопросмотра сообщили ему, что он правильно поднял флажок, сигнализируя об офсайде.

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол на 29-й минуте матча с «Ахматом». После видеопросмотра главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил гол из-за офсайда.

Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Спартак», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (31) располагается на 13-й строчке.