Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова после его падения возле штрафной

Болельщики «Спартака» скандировали кричалку в адрес полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова.

На 45-й минуте матча после падения Глушакова у штрафной «Спартака», фанаты красно-белых около минуты выкрикивали оскорбительную кричалку про игрока, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Глушаков ранее заявил, что него нет проблем с болельщиками «Спартака». По словам футболиста, он «общается со многими фан-движениями».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в грозненский клуб.