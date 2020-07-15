Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова после его падения возле штрафной
Болельщики «Спартака» скандировали кричалку в адрес полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова.
На 45-й минуте матча после падения Глушакова у штрафной «Спартака», фанаты красно-белых около минуты выкрикивали оскорбительную кричалку про игрока, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Глушаков ранее заявил, что него нет проблем с болельщиками «Спартака». По словам футболиста, он «общается со многими фан-движениями».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в грозненский клуб.
- 15 июля 2020
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
19:57
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:47
-
18:39
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:01
-
17:56
-
17:43
-
17:40
Партнерский контент