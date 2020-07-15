«Спартак» — «Ахмат»: судья не посмотрел видеоповтор с возможной игрой рукой гостей

В эти минуты в Москве проходит матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат». Арбитр Алексей Сухой в первом тайме принял несколько решений, которые вызвали недовольство хозяев.
Сперва арбитр отменил пенальти в ворота грозненцев, а затем отменил гол «Спартака» из-за офсайда. На 34-й минуте судья не стал смотреть видеоповтор после того, как было подозрение на игру рукой гостей в своей штрафной. После прострела Георгия Джикии голкипер «Ахмата» отбил мяч, далее его в ворота добивал Джордан Ларссон, но защитник Андрей Семёнов заблокировал удар. В том эпизоде было подозрение на игру защитника рукой, но Сухой отказался смотреть видеоповтор.
После первого тайма счёт в матче «Спартак» — «Ахмат» не открыт.
Ранее арбитры принимали решения не в пользу «Спартака» в предыдущих матчах. В частности, в матче с «Локомотивом» (1:1) Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота москвичей, на что бурно отреагировал наставник красно-белых Доменико Тедеско. Его в итоге удалили.
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