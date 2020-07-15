Роман Зобнин забил «Ахмату» дальним ударом в девятку

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в матче с «Ахматом». На 52-й минуте встречи хавбек забил гол в девятку дальним ударом. Счёт — 1:0, идёт второй тайм.

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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол на 29-й минуте матча с «Ахматом», однако судья отменил его после видеопросмотра. Зобнин навесил с углового, Гапонов сделал скидку во вратарскую, а Понсе головой вколотил мяч в ворота «Ахмата», однако арбитры усмотрели офсайд.



Перед моментом с голом главный арбитр отменил своё решение о назначении пенальти в ворота грозненцев, решив назначить штрафной. Айртон прокинул себе мяч на ход, а Ненахов прихватил бразильца за футболку. Главный арбитр Алексей Сухой после видопросмотра счёл, что нарушение было за пределами штрафной.



Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.