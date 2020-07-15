Калиниченко: судейство как бы намекает, чего ждать «Спартаку» в полуфинале Кубка?

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Ахмат» (1:0), идёт второй тайм.

«Судейство как бы намекает, чего ждать в полуфинале Кубка? Так никто уже ничего и не ждёт, успокойтесь», — написал Калиниченко на своей странице в "Твиттере".

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол на 29-й минуте матча с «Ахматом», однако судья отменил его после видеопросмотра. Зобнин навесил с углового, Гапонов сделал скидку во вратарскую, а Понсе головой вколотил мяч в ворота «Ахмата». После видеопросмотра арбитр Алексей Сухой отменил гол из-за офсайда.



Перед моментом с голом главный арбитр отменил своё решение о назначении пенальти в ворота грозненцев, решив назначить штрафной. Айртон прокинул себе мяч на ход, а Ненахов прихватил бразильца за футболку. Сухой счёл, что нарушение было за пределами штрафной.

19 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.