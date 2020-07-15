Арбитр Федотов – об отменённом голе «Спартака»: не вижу офсайда, неправильное решение

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену гола «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» арбитром Алексеем Сухим. Судья отменил гол, который забил Эсекьель Понсе, посчитав, что там был офсайд у защитника Самюэля Жиго. Решение судья принял после просмотра видеоповтора.

«Для меня это неправильно отменённый гол. Они явно смотрели офсайд у Жиго. Но я не вижу здесь офсайда. Если смотреть по трансляции, то в момент, когда Гапонов скидывает мяч, Жиго не находится к воротам ближе остальных. Для меня это не офсайд, поэтому это ошибка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее арбитры принимали решения не в пользу «Спартака» в предыдущих матчах. В частности, в матче с «Локомотивом» (1:1) Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота москвичей, на что бурно отреагировал наставник красно-белых Доменико Тедеско. Его в итоге удалили.