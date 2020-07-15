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«Спартак» — «Ахмат»: Соболев забил второй гол хозяев, перекинув мяч через вратаря

«Спартак» — «Ахмат»: Соболев забил второй гол хозяев, перекинув мяч через вратаря
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил второй гол своей команды. Счёт — 2:0, идёт второй тайм.

На 81-й минуте Самуэль Жиго в центре поля разобрался с тремя соперниками и сделал передачу к штрафной, Соболев легко обыграл Андрея Семёнова, выскочил на ворота и аккуратно перебросил мяч через вратаря.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в матче с «Ахматом». На 52-й минуте встречи хавбек забил гол в девятку дальним ударом.

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол на 29-й минуте матча с «Ахматом», однако судья отменил его после видеопросмотра. Зобнин навесил с углового, Гапонов сделал скидку во вратарскую, а Понсе головой вколотил мяч в ворота «Ахмата», однако арбитры усмотрели офсайд.

Перед моментом с голом главный арбитр отменил своё решение о назначении пенальти в ворота грозненцев, решив назначить штрафной. Айртон прокинул себе мяч на ход, а Ненахов прихватил бразильца за футболку. Главный арбитр Алексей Сухой после видопросмотра счёл, что нарушение было за пределами штрафной.

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