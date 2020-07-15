«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья отменил гол хозяев после использования VAR

В эти минуты в Самаре проходит матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар». Идёт 70-я минута, счёт — 0:0.

В середине второго тайма хозяева смогли забить. На 67-й минуте полузащитник самарцев Максим Глушенков точно пробил низом, отправив мяч в ворота «Краснодара». Но арбитр Владимир Москалёв пошёл смотреть видеоповтор. После просмотра повтора судья отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд в начальной стадии атаки.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» с 27 очками располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. Скорее всего, 15-я команда РПЛ сохранит прописку в элитном дивизионе. Это произойдёт в том случае, если «Химки» откажутся от повышения в классе.