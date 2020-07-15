Эрик Бикфалви: у меня получился хороший удар. Но «Урал» проиграл, это очень плохо

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (1:3).

«Незакономерный исход матча? Счёт был 1:1, во втором тайме очень хотели забить, но чуть-чуть не хватило везения. Вся команда хотела выиграть, болельщики ждали победы. Мы и перед матчем обсуждали, что сегодняшняя встреча и воскресная в кубке с «Химками» очень важны. Но это футбол.



Мой гол? Хороший гол. В такие моменты нет много времени на раздумья, только интуиция. Но лучше, если бы я не забил, но команда выиграла. Так говорил всегда, и моё мнение не изменится. Чувствовал, что хороший удар получился, а самое главное — была хорошая подача. Без этой подачи я бы не забил. Кулаков мне уже больше 10 голевых передач отдал. Но мы проиграли, это очень плохо.



Видел ли гол на повторе? Перед вторым таймом мы посмотрели лучшие моменты. Но времени на просмотр гола будет достаточно. Приду домой и посмотрю», — передает слова Бикфалви корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.