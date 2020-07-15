«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

«Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ в гостях встречался с «Крыльями Советов». Встреча, проходившая в Самаре, закончилась со счётом 0:0.
На 67-й минуте полузащитник самарцев Максим Глушенков ударом низом пробил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Но после просмотра видеоповтора арбитр Владимир Москалёв отменил взятие ворот из-за офсайда в начальной стадии атаки.
«Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве. На 84-й минуте Сергей Петров получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча.
«Краснодар», набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. При этом краснодарцы провели 28 матчей, а не 29, как конкуренты. «Крылья Советов» набрали 28 очков, но остались на 15-м месте в турнирной таблице.
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