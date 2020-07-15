Федун: предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Тогда мы будем чемпионами

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун остался недоволен работой арбитра Алексея Сухого на матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). В первом тайме при счёте 0:0 Сухой отменил гол «Спартака», а также пенальти в ворота «Ахмата». Оба решения арбитр принял после просмотра видеоповтора.

«Сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хештег#судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Арбитры принимали решения не в пользу «Спартака» и в предыдущих матчах. В частности, в матче с «Локомотивом» (1:1) Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота москвичей, на что бурно отреагировал наставник красно-белых Доменико Тедеско. В итоге его удалили.