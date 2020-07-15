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Газизов: сколько бы ни было нехороших действий, «Спартак» переломил ситуацию

Газизов: сколько бы ни было нехороших действий, «Спартак» переломил ситуацию
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в последних матчах московской команды.

«Смотрел все моменты судейские. Благодарен команде, что ответила на это. Лапочкин? Сделали полиграф, ответ такой, что подозрений нет. Я хочу говорить о матче. Команда переломила ситуацию. Сколько бы ни было нехороших действий со стороны определённых сил, они это сделали. Команда — герои, порадовали болельщиков. Это главное», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль. Кроме того, главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол Эсекьеля Понсе из-за офсайда.

«Спартак» разгромил «Ахмат»
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