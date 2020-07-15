Газизов: с Тедеско общаюсь каждый день, мы полностью его поддерживаем
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) заявил, что будет поддерживать главного тренера команды Доменико Тедеско.
Появились слухи, согласно которым «Спартак» может возглавить Курбан Бердыев. Газизов, по данным ряда источников, встречался с Бердыевым, чтобы обсудить возможность сотрудничества. Тедеско на пост главного тренера пригласил Томас Цорн, предшественник Газизова.
«С Тедеско общаюсь каждый день, мы полностью его поддерживаем. Мы с ним находимся на правильном пути. Обсуждаем трансферы на следующий сезон, в работе каждый день. Сейчас он сосредоточен на матче с «Зенитом». Будем ему помогать», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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