Хинкель — о хештеге Федуна: не очень разбираюсь в соцсетях, но президент всегда прав

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) прокомментировал высказывание владельца московского клуба Леонида Федуна, который предложил сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит.

«Хештег Федуна #СудитеСпартакКакЗенит? Не очень разбираюсь в соцсетях. Где там хештеги, где ещё что-то. Поэтому не могу сказать. Но если президент клуба так говорит, то он прав. Президент всегда прав», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун недоволен работой арбитра Алексея Сухого на матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). В первом тайме при счёте 0:0 Сухой отменил гол «Спартака», а также пенальти в ворота «Ахмата». Оба решения арбитр принял после просмотра видеоповтора.