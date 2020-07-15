Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хинкель — о хештеге Федуна: не очень разбираюсь в соцсетях, но президент всегда прав

Хинкель — о хештеге Федуна: не очень разбираюсь в соцсетях, но президент всегда прав
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) прокомментировал высказывание владельца московского клуба Леонида Федуна, который предложил сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит.

«Хештег Федуна #СудитеСпартакКакЗенит? Не очень разбираюсь в соцсетях. Где там хештеги, где ещё что-то. Поэтому не могу сказать. Но если президент клуба так говорит, то он прав. Президент всегда прав», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун недоволен работой арбитра Алексея Сухого на матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). В первом тайме при счёте 0:0 Сухой отменил гол «Спартака», а также пенальти в ворота «Ахмата». Оба решения арбитр принял после просмотра видеоповтора.

Федун: предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Тогда мы будем чемпионами
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020