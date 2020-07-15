Хинкель — о хештеге Федуна: не очень разбираюсь в соцсетях, но президент всегда прав

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) прокомментировал высказывание владельца московского клуба Леонида Федуна, который предложил сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит.
«Хештег Федуна #СудитеСпартакКакЗенит? Не очень разбираюсь в соцсетях. Где там хештеги, где ещё что-то. Поэтому не могу сказать. Но если президент клуба так говорит, то он прав. Президент всегда прав», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун недоволен работой арбитра Алексея Сухого на матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). В первом тайме при счёте 0:0 Сухой отменил гол «Спартака», а также пенальти в ворота «Ахмата». Оба решения арбитр принял после просмотра видеоповтора.
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