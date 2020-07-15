Хинкель — о матче с «Зенитом»: приедем, сыграем. Посмотрим, что сможем сделать

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
«Высказывания генерального директора „Зенита“? Не знаю, кто и что сказал. Будет интересная игра, мы будем играть с чемпионом, они являются фаворитами. Мы приедем, сыграем, посмотрим, что сможем сделать. Не думаю, что игрокам нужны дополнительные слова для мотивации. Матч сам по себе большая мотивация», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Встреча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России пройдёт 19 июля.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль. Кроме того, главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол Эсекьеля Понсе из-за офсайда.
- 15 июля 2020
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
19:57
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:15