Хинкель — о матче с «Зенитом»: приедем, сыграем. Посмотрим, что сможем сделать

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

«Высказывания генерального директора „Зенита“? Не знаю, кто и что сказал. Будет интересная игра, мы будем играть с чемпионом, они являются фаворитами. Мы приедем, сыграем, посмотрим, что сможем сделать. Не думаю, что игрокам нужны дополнительные слова для мотивации. Матч сам по себе большая мотивация», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Встреча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России пройдёт 19 июля.



В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль. Кроме того, главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол Эсекьеля Понсе из-за офсайда.