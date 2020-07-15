Алекс Крал: матч с «Зенитом» — как финал для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:0. При этом арбитр отменил гол и пенальти в ворота «Ахмата».

«Конечно, мы не очень хорошо себя ощущали после двух случаев с VAR. Несколько матчей подряд проигрывали, некоторые, возможно, — из-за VAR. Мы говорили на поле, что должны сохранять концентрацию. Первый гол позволил нам играть лучше и лучше. Хороший матч. Мы играли так же, как и до этого, просто создали шансы и забили.

Мы поговорим ещё перед матчем с «Зенитом». Этот матч для нас — как финал, мы должны быть полностью сконцентрированны», — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.