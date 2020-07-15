Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи о задержании Митришева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившуюся информацию о задержании форварда клуба Магомеда Митришева. Ранее телеканал «360» сообщил, что Митришев был задержан в Грозном сотрудниками ГИБДД. По данным источника, футболист управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

«Возмущён и удивлён вбросом лживой информации про нашего футболиста. Митришев как и другие травмированные игроки, которые остались на тренировочной базе, провёл тренировку под руководством тренера по реабилитации и находится в своём номере. Магомед — богобоязненный, порядочный и режимный парень. Информация которую кто-то запустил в интернет — полная чушь», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.