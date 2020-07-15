Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи о задержании Митришева
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившуюся информацию о задержании форварда клуба Магомеда Митришева. Ранее телеканал «360» сообщил, что Митришев был задержан в Грозном сотрудниками ГИБДД. По данным источника, футболист управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
«Возмущён и удивлён вбросом лживой информации про нашего футболиста. Митришев как и другие травмированные игроки, которые остались на тренировочной базе, провёл тренировку под руководством тренера по реабилитации и находится в своём номере. Магомед — богобоязненный, порядочный и режимный парень. Информация которую кто-то запустил в интернет — полная чушь», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Игорь Шалимов: «Ахмат» проиграл — 0:3, но сегодня для нас хороший день
- 15 июля 2020
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
19:57
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:15
Партнерский контент