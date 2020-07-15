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«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» и догнал «Наполи»

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» и догнал «Наполи»
Футбол / Италия 0

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Парму». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 44-й минуте встречи счёт открыл хавбек «Пармы» Ясмин Куртич, ему ассистировал Альберто Грасси. Через 11 минут Франк Кессье с передачи Хакана Чалханоглу сравнял счёт. Спустя ещё четыре минуты Алессио Романьоли вывел миланцев вперёд, результативный пас снова на счету Чалханоглу. На 77-й минуте Чалханоглу установил окончательный счёт матча.

После 33 туров «Милан», набрав 53 очка, догнал «Наполи» (53), занимающий шестое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (40) — на 12-м месте.

Результаты других матчей Серии А:

«Болонья» — «Наполи» — 1:1

«Сампдория» — «Кальяри» — 3:0

Италия - Серия А. 33-й тур
15 июля 2020, среда. 20:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Парма
Парма
0:1 Куртич – 44'   1:1 Кессье – 55'   2:1 Романьоли – 59'   3:1 Чалханоглу – 77'
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