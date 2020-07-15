«Оренбург» вылетел из РПЛ

«Оренбург» после разгрома в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе. «Оренбург» в гостях проиграл со счётом 1:4.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Теперь оренбуржцы, набрав 24 очка, замыкают турнирную таблицу. «Крылья Советов» (28) занимают 15-е место. Самарцы набрали одно очко в матче с «Краснодаром» (0:0).

По всей видимости, из РПЛ по итогам сезона вылетит лишь одна команда. Ранее стало известно, что «Химки» не планируют подниматься в РПЛ из ФНЛ. При этом ходили слухи о финансовых проблемах «Ротора», также завоевавшего путёвку в РПЛ. Если волгоградцы тоже откажутся от выхода в РПЛ, то «Оренбург» сохранит прописку в элитном дивизионе.