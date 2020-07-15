«Ливерпулю» вручат чемпионский трофей 22 июля после матча с «Челси»
Футболистам «Ливерпуля» вручат трофей АПЛ после матча с «Челси», который состоится 22 июля, сообщает пресс-служба лиги. Церемония награждения будет проходить на «Энфилде».
На стадионе будет организован пьедестал, на который смогут подняться футболисты и тренеры. В церемонии примет участие бывший тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш. Именно под его руководством мерсисайдцы выиграли титул в последний раз в 1990 году.
Руководство «Ливерпуля» уже призвало болельщиков оставаться дома и не ехать на «Энфилд», учитывая неблагоприятную обстановку из-за пандемии коронавируса.
«Ливерпуль» в 35 матчах набрал 94 очка. Пока за весь сезон мерсисайдцы потерпели лишь два поражения при четырёх ничьих. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.
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