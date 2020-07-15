Агент: Смольников в Турцию не едет

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что информация о возможном переходе игрока в турецкий клуб не соответствует действительности.
«Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами еще до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.
СМИ сообщали, что Смольниковым интересуется «Истанбул Башакхешир».
Смольников перешёл в «Зенит» летом 2013 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
- 15 июля 2020
-
23:38
-
23:34
-
23:27
-
23:16
-
23:03
-
22:51
-
22:33
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:01