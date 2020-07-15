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Агент: Смольников в Турцию не едет

Агент: Смольников в Турцию не едет
Футбол / РПЛ 0

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что информация о возможном переходе игрока в турецкий клуб не соответствует действительности.

«Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами еще до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

СМИ сообщали, что Смольниковым интересуется «Истанбул Башакхешир».

Смольников перешёл в «Зенит» летом 2013 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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