Сергей Семак: предложение о расширении РПЛ не поддерживаю

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на предложение наставника «Оренбурга» Константина Парамонова расширить РПЛ. «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ проиграл «Зениту» (1:4) и лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Предложение не поддерживаю по той простой причине, что сезон нужно будет завершать до 15 мая, даже те матчи, которые будем проводить. Дополнительные некуда будет встроить. Если бы был полноценный сезон, без влияния коронавируса и будущего чемпионата Европы, наверное, возможно было бы такое. Но сейчас не представляю, где найти в календаре даты, чтобы можно было сыграть ещё четыре матча. На мой взгляд, это очень сложно.

Что касается ситуации, моя позиция не изменилась: прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было разобраться с медицинским протоколом. Чтобы для всех были равные условия. На мой взгляд, абсолютно неправильно, когда региональные власти решают, кого нужно изолировать. Должны были договариваться с Роспотребнадзором, чтобы правила были понятны всем — кто является контактным лицом, какое количество. Наверное, это лежало на поверхности. Но я тренер. Не представляю никакой значимости с точки зрения принятия решений о возобновлении. Тем не менее свою позицию высказал. Медицинский регламент, на мой взгляд, несправедлив», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».