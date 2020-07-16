АЕК Карреры не смог обыграть конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов

Афинский АЕК сыграл вничью с ПАОКом в матче 35-го тура греческой Суперлиги. Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 0:0.



АЕК прервал серию из четырёх побед подряд. Команда Массимо Карреры не смогла победить конкурента в борьбе за второе место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. АЕК, набрав 69 очков, отстаёт от ПАОКа на 3 очка за тур до конца чемпионата.

Чтобы догнать ПАОК, чёрно-жёлтые должны переиграть «Олимпиакос», который уже оформил чемпионство. При этом команде Карреры нужна победа «Ариса» над ПАОКом.

Каррера занял пост главного тренера, когда отставание АЕКа от второго места составляло 10 очков. ПАОК был лишен 7 очков за нарушение регламента, однако в июле Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба из Салоников и отменил решение о снятии очков, ввиду чего ПАОК снова обогнал АЕК.