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«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Ливерпулем»

«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

В Лондоне состоялся матч 36-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».

На 20-й минуте гостей вперёд вывел Садио Мане. Но ещё в первом тайме Александер Ляказетт сравнял счёт, а перед самым перерывом Рейсс Нелсон забил второй мяч лондонцев. Отыграться гостям уже так и не удалось.
«Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионский титул в АПЛ. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 93 очка. «Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Челси». После этого матча чемпиону вручат трофей АПЛ. «Арсенал» в 37-м туре сыграет в гостях с «Астон Виллой».

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
15 июля 2020, среда. 22:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мане – 20'   1:1 Ляказетт – 32'   2:1 Нелсон – 44'
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