Радимов пошутил о словах Федуна про продажу «Спартака» за рубль

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов опубликовал на своей странице в «Твиттере» изображение рублёвой монеты.

«Посоветуйте, что бы такого ненужного купить на эти деньги?» — написал Радимов.

После матча с «Ахматом» владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с болельщиком красно-белых прокомментировал свою инициативу о передаче клуба фанатам. «Покупайте, если готовы платить. Продаю за рубль. Но у тебя есть 10 миллиардов вкладывать каждый год?» — сказал Федун.

Год назад Федун заявлял, что к 2023 году болельщики будут владеть не только московским клубом, но и домашним стадионом команды «Открытие Арена».

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.