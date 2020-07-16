«Ювентус» упустил преимущество в два мяча, едва не проиграв «Сассуоло»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» сыграл вничью с «Ювентусом». Встреча, проходившая на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счётом 3:3.

На 5-й минуте Пьянич отпасовал неожиданно для всех с углового назад на Данило и тот классным ударом в касание с линии штрафной отправил мяч в ворота. Спустя 7 минут «Ювентус» увеличил преимущество — Пьянич исполнил классную передачу от центра поля на правый край чужой штрафной, где Игуаин оказался один перед воротами и в касание уверенно пробил точно в цель.

На 29-й минуте мяч от Алекса Сандро мяч отлетел к Капуто в штрафной «Ювентуса» и тот сумел отпасовать точно под удар Джуричичу, после чего был исполнен выстрел под перекладину ворот Щенсны. На 52-й минуте Берарди сравнял счёт, исполнив идеальный удар со штрафного над стенкой в ближний верхний угол ворот Щенсны.

Спустя три минуты Берарди вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и исполнил прострел во вратарскую, где Капуто с метра занёс мяч в ворота. Однако «Юве» сравнял счёт — Бентанкур навесил с углового с правого фланга на ближний угол вратарской, откуда Алекс Сандро ударом головой отправил мяч точно в цель.

Результаты других матчей Серии А:

«Лечче» — «Фиорентина» — 1:3

«Рома» — «Верона» — 2:0

«Удинезе» — «Лацио» — 0:0