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Джикия жёстко остановил бывшего капитана «Спартака» Глушакова. Лучшие фото с матча

Георгий Джикия и Денис Глушаков
Джикия жёстко остановил бывшего капитана «Спартака» Глушакова. Лучшие фото с матча
Футбол / РПЛ 0

15 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол на 29-й минуте матча с «Ахматом», однако судья отменил его после видеопросмотра. Перед моментом с голом главный арбитр отменил своё решение о назначении пенальти в ворота грозненцев, решив назначить штрафной.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в матче с «Ахматом». На 52-й минуте встречи хавбек забил гол в девятку дальним ударом. На 81-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил второй гол своей команды. Самуэль Жиго в центре поля разобрался с тремя соперниками и сделал передачу к штрафной, Соболев легко обыграл Андрея Семёнова, выскочил на ворота и аккуратно перебросил мяч через вратаря.

На 93-й минуте точку в матче поставил Гус Тиль, забив третий гол с угла штрафной.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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